276 US-Professoren hatten schon einmal eine UFO-Begegnung

Etwa einer von 5 Befragten (18,9 Prozent) gab dabei an, solche Ereignisse bereits einmal erlebt zu haben. Das entspricht insgesamt 276 positiven Antworten . Während die Zahl überraschend erscheinen mag, ergibt sich ein anderes Bild, wenn man sich die Studie etwas genauer ansieht. Zum einen war die Rücklaufquote der per E-Mail verschickten Umfrage sehr gering.

In einer neuen Studie wurden wissenschaftliche Mitarbeiter*innen von 144 US-Universitäten befragt, ob sie jemals etwa beobachtet hätten, das laut der Definition der US-Regierung als "Unidentified Aerial Phenomenon" (UAP) bezeichnet werden kann. Die US-Regierung beschreibt mit diesem Begriff unidentifizierte Luftraum-Phänome, um den Begriff UFO (Unidentifiziertes Flugobjekt) zu vermeiden.

Den Studien-Forscher*innen ist klar, dass es sich bei ihren Erkenntnissen um "vorläufige Ergebnisse" handelt, da viele Akademiker*innen die Umfrage für Spam gehalten haben könnten. Bei der Umfrage hätte es sich um eine explorative Studie gehandelt, hieß es in dem Paper. "Das Ziel war, den Puls der Lehrkräfte zu diesem Thema abzufühlen".

"Meine Familie und ich sahen ein UFO etwa im Jahr 1976", schrieb eine Person etwa zurück. Eine andere Person gab an, dass sie bereits 2 Mal ein UFO-Erlebnis hatte. Sie würde die Geschichte aber nicht mehr erzählen, da Mitmenschen denken würden, dass sie "lügen würde oder verrückt sei".

Von den rund 40.000 verschickten Umfragen wurden nur etwa 1.500 Stück beantwortet . Das deutet darauf hin, dass die Antworten vor allem von jenen Personen stammen könnten, die sich für das Thema interessieren und daher eher gewillt sind, die Umfrage auszufüllen. Nichtsdestotrotz gibt die Studie faszinierende Einblicke in das Thema UFOs und Akademiker*innen.

Immer mehr Sichtungen

UFO-Sichtungen rückten in der letzten Zeit immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Erst vor wenigen Wochen hielt die NASA ein öffentliches Treffen zu dem Thema ab (die futurezone berichtete). Das US-Pentagon hat mit AARO sogar eine eigene Abteilung, die UFO-Sichtungen untersucht. Dort wurden in den vergangenen Jahren Hunderte neue Sichtungen gemeldet.

