USA wegen Alien-Raumschiffen in Erklärungsnot

Laut dem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter David Grusch sei das US-Verteidigungsministerium im Besitz von "intakten und teilweise intakten" außerirdischen Raumschiffen. Die Informationen zu diesen Raumfahrzeugen würden laut Grusch illegalerweise dem US-Kongress vorenthalten.

"Exotische Materialien"

Laut dem US-Medium "The Debrief" erhielt Grusch einigen Gegenwind aus dem Ministerium, als er dem Kongress geheime Informationen zu den Flugzeugen übergab. Er verließ daher im April den US-Geheimdienst nach 14 Jahren. Jonathan Grey, derzeitiger US-Geheimdienstmitarbeiter am National Air and Space Intelligence Center, bestätigte gegenüber "Debrief" die Existenz "exotischer Materialien" und fügte hinzu: "Wir sind nicht allein."