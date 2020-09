"Unfair": China verweigert TikTok-Deal

China wird den vorgesehenen Umbau des US-Geschäfts des Kurzvideodiensts TikTok vermutlich ablehnen. Laut der chinesischen regierungsnahen „Global Times“ sei der Deal nicht fair. Die Bedingungen des Handels mit den US-Konzernen Oracle und Walmart „verletzen Chinas nationale Sicherheit, Interessen und Würde“, hieß es am Dienstag in einem Kommentar in der englischen Ausgabe.

Grundsätzlich gab es bisher die Einigung, dass das US-Geschäft von TikTok in eine eigene Firma aufgeht, die „TikTok Global“ heißen soll. Die Bedingungen dazu wurden erst später enthüllt und führen nun zu erneuten Diskrepanzen zwischen den USA und China. Unter anderem sollen vier von fünf Vorstandsmitglieder der neuen Firma US-Amerikaner sein. Nur ein Amt würde ein Chinese bekleiden. Das neue Unternehmen würde zudem das gesamte Geschäft des Portals kontrollieren und könnte China den Zugang verweigern.

"Hooligan-Logik"

Der am Deal beteiligte US-Konzern Oracle soll zudem alle Nutzerdaten aus den USA verarbeiten und in einer eigenen Cloud speichern. So wolle man den Datenschutz der TikTok-Nutzer nicht nur in den USA, sondern international gewährleisten. Auch soll Oracle den Programmcode erhalten, der mit jenem der chinesischen Version von TikTok – „Douyin“ – übereinstimmt. Das würde bedeuten, dass die USA damit auch Einsicht in den Douyin-Betrieb erhalte. Global Times spricht von einer „Hooligan“-Logik aus Washington.