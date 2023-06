UN-Chef warnt vor KI, fordert eigene Regulierungsbehörde

António Guterres meint, KI berge große Gefahren. "Die Alarmglocken sind ohrenbetäubend", so der UNO-Generalsekretär am Montag.

UNO-Generalsekretär António Guterres hat vor den Gefahren Künstlicher Intelligenz (KI) gewarnt und sich für die Einrichtung einer Regulierungsbehörde ausgesprochen. „Die Alarmglocken hinsichtlich der jüngsten Form künstlicher Intelligenz sind ohrenbetäubend“, sagte Guterres am Montag bei einer Pressekonferenz in New York.

„Wissenschaftler und Experten haben die Welt zum Handeln aufgerufen und KI zu einer existenziellen Bedrohung für die Menschheit erklärt, ähnlich einem Atomkrieg. Wir müssen diese Warnungen ernst nehmen", so Guterres.

Guterres fordert UN-weite Regulierungsbehörde

Guterres stellte auch ein Positionspapier vor, in dem die Vereinten Nationen Vorschläge zum weltweiten Umgang mit KI machen und kündigte die Gründung eines hochrangigen Beratergremiums zu dem Thema an.

Außerdem unterstütze er die Gründung einer Regulierungsbehörde, die allerdings nicht er alleine, sondern nur die Mitgliedsstaaten der UNO gemeinsam ins Leben rufen könnten, sagte Guterres. Eine solche Behörde könne „inspiriert davon sein, was die Internationale Atomenergie-Organisation heute ist“.

