In der Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA hat die Regierung in Washington Gesandten der deutschen Regierung laut einem Zeitungsbericht baldige verbindliche Absprachen zugesichert. "Bis Weihnachten soll das Antispionageabkommen in seinen Grundzügen stehen", zitierte die " Rheinische Post" aus Düsseldorf am Samstag ranghohe Regierungskreise nach Gesprächen von deutschen Spitzenbeamten in Washington. Die US-Seite habe eingesehen, nach den Irritationen über die Abhörpraktiken nun bald etwas "liefern" zu müssen, hieß es weiter.

In den vergangenen Tagen hatten unter anderem der außenpolitische Berater im deutschen Bundeskanzleramt, Christoph Heusgen, und Geheimdienstkoordinator Günter Heiß Gespräche in Washington geführt. Die USA stehen wegen einer Reihe von Spähaktivitäten seit Monaten international unter Beschuss. Die NSA soll unter anderem die Kommunikation von etwa 35 internationalen Spitzenpolitikern überwacht haben, darunter das Mobiltelefon der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch andere deutsche Politiker sollen betroffen sein.