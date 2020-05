Verein für Antipiraterie: „DNS-Sperren reichen uns nicht“

Der VAP zeigt sich mit der Umsetzung der Netzsperren in Österreich daher nicht gänzlich zufrieden. „DNS-Sperren sind uns zu wenig“, wie Werner Müller, Geschäftsführer des VAP, im Gespräch mit der futurezone. „Wir werden die Provider dazu auffordern, auch IP-Adressen zu blockieren“, erklärt Müller.“ Falls sich diese nicht dazu bereit erklären, werden wir die einstweilige Verfügung exekutieren“, so der VAP-Geschäftsführer. Dann würde in einem Exekutionsverfahren geklärt werden, welche Sperrmaßnahmen legitim seien, so Müller. Dazu gab nämlich auch der Europäische Gerichtshof ( EuGH) keine Empfehlung ab und ließ den Providern alle Möglichkeiten offen.