Warum man Alternativen zu Facebook und Twitter suchen sollte

Nervende Passwortregeln, unverständliche Pop-Ups, mittendrin die ewig klingelnde WhatsApp-Gruppe und Datenskandale überall. Was hat das alles mit mir zu tun? Wieso wollen Firmen überhaupt meine Daten und was bedeutet das eigentlich ganz praktisch? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Klaudia Zotzmann-Koch in ihrem Buch „Dann haben die halt meine Daten. Na und?“. Die Autorin stammt aus dem niedersächsischen Vorharz und ist aktuell Wahlwienerin. Sie ist auch Mitorganisatorin der „Privacy Week“ des Chaos Computer Club Wien (C3W) und zertifizierte Datenschutzexpertin. Die futurezone sprach mit ihr über ihr Buch und darüber, dass der Schutz der eigenen Privatsphäre im Internet nicht immer unbequem sein muss.

futurezone: „Dann haben die halt meine Daten. Na und?“ ist der Titel deines Buches. Das ist etwa vergleichbar mit der Aussage „Ich habe ja nichts zu verbergen“. Wie reagierst du, wenn das jemand dir gegenüber sagt?

Klaudia Zotzmann-Koch: Die meisten von uns laufen nicht in Unterwäsche auf der Straße herum oder haben ein Schild um den Hals, auf dem ihr Gehalt steht, welche Dienste und Zeitschriften sie abonniert oder mit wem sie eine Affäre haben. Mitunter löst die Aussage ,Ich habe nichts zu verbergen' bei mir ein tiefes Seufzen aus – und sie war zugleich der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Denn jeder von uns hat ein Leben und da gibt es Bereiche, die einfach niemanden etwas angehen. Das respektieren wir im normal-menschlichen Miteinander, das sollte auch in der digitalen Dimension unserer Alltagswelt respektiert werden. Häufig wird die Aussage auch gleichgesetzt mit „ich habe nichts verbrochen“ oder auch mit „ich bin ja gesellschaftskonform“. Aber sich einen höchstpersönlichen Lebensbereich zu bewahren (oder zurückzuerobern) ist etwas völlig Anderes, nämlich menschlich. Jede und jeder von uns kann seine Menschlichkeit verlieren.

Warum ist es aus deiner Sicht nicht egal, wenn „die“ meine Daten haben? Wer sind „die“ überhaupt?

Es ist schwer zu fassen, wer „die“ eigentlich sind. Es ist alles sehr abstrakt und „weit weg“. Es geht nicht nur um Google und Facebook, sondern darüber hinaus auch um Tausende Firmen, die nichts anderes machen, als mit Daten zu handeln. Und Daten bedeutet letztlich: „digitale Spiegelbilder“ eines jeden Menschen auf der Erde. „Die“ erheben, erschnüffeln alles, was sie über jeden Menschen herausfinden können und verkaufen diese Informationen an eine ungenannte Anzahl anderer weiter. So weiß am Ende jeder, der es bezahlen möchte, alles über mich, aber ich weiß nicht, wer was und wieviel über mich weiß. Ich kann es auch nur begrenzt dadurch kontrollieren, dass ich mich in manchen Bereichen rar mache. Es ist also deswegen nicht egal, wenn „die“ meine Daten haben, weil hier ein immenses Kräfte-Ungleichgewicht herrscht. Den Kopf in den Sand zu stecken und nichts zu tun wird allerdings das Problem nicht lösen. Hier ist die gesamte Gesellschaft und nicht zuletzt die politischen Entscheidungsträger gefragt, diese Geschäftsmodelle zu unterbinden.

Dein Buch ist eine Anleitung, ein Ratgeber für einzelne Nutzer, ihre Privatsphäre zu schützen. Warum sollen die Nutzer das tun, und warum kann man das Verhalten der Konzerne nicht ändern?

Das Verhalten der Konzerne kann man nur marktwirtschaftlich oder politisch beeinflussen. Marktwirtschaftlich hängt es an der Gewinnmaximierung. Die Datenhändler, also Google, Facebook und die Tausenden anderen, haben kein Interesse an mündigen Nutzerinnen und Nutzern und auch nicht daran, weniger Daten zu erheben. Bleibt die Möglichkeit, politisch gegenzusteuern. Dafür braucht es jeden Einzelnen von uns, um die Bewegung in Gang zu setzen. Ohne Politik gibt es für viele Menschen keine Möglichkeit, sich gegen diese Geschäftsmodelle zu wehren. Gleichzeitig wird sich ohne öffentliches Interesse und Druck aus der Gesellschaft politisch nichts tun. Abgesehen davon ist es auch einfach ein gutes Gefühl selbst informierte Entscheidungen zu treffen und das eigene Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen, statt darauf zu warten, dass irgendwer etwas tut.