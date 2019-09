Wie Menstruations-Apps deine Daten mit Facebook teilen

Besonders viele heikle Daten

Die Maya App, die bisher von rund fünf Millionen Menschen runtergeladen und installiert worden ist, teilt bereits mit Facebook, wenn man die App nur öffnet - und zwar ohne dass man zuvor etwas angekreuzt oder Nutzungsbestimmungen zugestimmt hat. Dabei ist die App besonders datenhungrig und man kann etwa angeben, wann die Brüste spannen, wann der Blutdruck zu hoch ist, wann man besonders viel Akne hat, Verstopfung, wann man unter Schlaflosigkeit leidet, etc. Zudem lässt sich eintragen, ob man die Pille nimmt und wie man sich fühlt: Sexy, romantisch, ängstlich oder ruhig zum Beispiel. Weiters lässt sich eintragen, wann man Sex gehabt hat und ob dieser ungeschützt oder geschützt stattgefunden hat. All diese Daten werden bei dieser App automatisiert an Facebook übertragen.



Das Unternehmen hinter dieser App sitzt in Indien. Laut Privacy International ist es mehr als fraglich, ob das Unternehmen diese Daten in dieser Ausführlichkeit sammeln darf, geschweige denn sie mit Dritten teilen darf.

Verstoß gegen EU-Gesetze

Doch auch die Apps My Period Tracker by Linchpin Health mit mehr als einer Million Downloads, die App Ovulation Calculator by Pinkbird mit mehr als 500.000 Downloads und die App Mi Calendario by Grupo Familia mit mehr als einer Million Downloads übertragen Daten bereits an Facebook, wenn man die App nur öffnet. Damit wird die EU-Datenschutzverordnung verletzt und die Unternehmen verstoßen gegen die EU-Gesetzgebung.



„Nicht die Nutzerinnen sollen sich darüber sorgen müssen, mit wem die App, die sie ausgewählt haben, die Daten teilen, sondern die Verantwortung soll bei den Unternehmen liegen, ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen“, erklärt Privacy International in einer Zusammenfassung der Analyse. Die Hersteller müssten bereits bei der Entwicklung daran denken, was für einen Schaden sie Menschen damit zufügen könnten und Datensammlungen limitieren - vor allem von sensiblen Daten.

Daten über Schwangere sind viel wert

Das könnte sich allerdings als schwierig erweisen. Daten über schwangere Frauen sind nämlich Gold wert: Unternehmen zahlen bis zu 1,50 US-Dollar für Daten von Schwangeren, während Daten zu anderen Personen nur rund 10 Cent wert sind. Das Vermerken vom Ausbleiben der Periode in der App könnte zumindest ein Indiz dafür sein, dass eine Frau schwanger ist. (Es gibt dafür freilich auch andere, medizinische Gründe). Schwangere sind bei Werbefirmen eine besonders beliebte Zielgruppe.



„Letztlich fehlt es an Zyklus-Apps, die mit offener und freier Software gebaut sind, und deren Sicherheit und Genauigkeit ohne weiteres nachgeprüft werden können. Gerade was den Bereich Gesundheit betrifft, gibt es hier praktisch keine vernünftigen Angebote“, sagte etwa die Forscherin Marie Kochsiek im Gespräch mit netzpolitik.org über Menstruations-Apps. Frauen, die derartige Apps nutzen, sollten nun zumindest darüber Bescheid wissen, dass ihre Daten bei vielen Anbietern nicht geheim bleiben. An der Liste von Privacy International kann man sich zumindest grob orientieren, welche App halbwegs privatsphärefreundlich bleibt - oder aber man steigt wieder um auf die bewährte Stricherlliste.