Wie Mozilla vernetztes Spielzeug aus den Kinderzimmern verbannen will

Länderübergreifende Lösungen sind gefragt

Tatsächlich bieten Händler wie Amazon oft auch Ware aus China an, die gar nicht in Europa verkauft werden dürfte. Bei einer gehackten Babycam, die eine Mutter im Schlafzimmer beim Stillen beobachtet hatte, handelte es sich etwa um eine chinesische Überwachungskamera, die in Österreich auf Amazon gelistet ist. „Babycams sind ein gutes Beispiel, weil es ist eines der ersten Dinge, die Eltern kaufen und daher können sie bereits zu diesem Zeitpunkt sensibilisiert werden“, sagt Boyd.



Auch andere Produkte seien etwa nicht überall auf der Welt gelistet, wie etwa das Produkt Amazon Echo Dot für Kinder, so Boyd. Das gebe es nur in den USA und werde wegen Datenschutzbedenken nicht in Europa angeboten. „Wir haben mit einer Kampagne erreicht, dass Amazon jetzt wenigstens genau angeben muss, was mit den Daten passiert. Allerdings hat Amazon noch immer nicht bekannt gegeben, wie lange die Daten auf ihren Servern gespeichert werden“, erklärt Boyd.



Generell sei es für Mozilla eine „interessante Gelegenheit“ grenzüberschreitend zusammenarbeiten, erklärt die Konsumentenschützerin. „Wenn ein Produkt Sicherheitsprobleme hat, sollte es in allen Märkten aus den Shops genommen werden, nicht nur in einem Land. Wir möchten das künftig bei unseren Kampagnen durchaus berücksichtigen“, so Boyd. Sie selbst erlaubt ihren Kindern übrigens gar keine vernetzten Spielzeuge. „Meine Kinder haben großartiges Spielzeug und ich fühle mich nicht gut, derartige Risiken auf uns zu nehmen.“