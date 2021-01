Fehlinformationen: YouTube sperrt Kickl-Video

Das Videoportal YouTube hat die jüngste Parlamentsrede des FPÖ-Klubobmanns Herbert Kickl gelöscht. Laut YouTube-Eigner Google verstößt das Video gegen die Richtlinien des Portals. Wie ein Google-Sprecher der futurezone mitteilte, wolle man zeitnah hilfreiche Informationen zu COVID-19 bereitstellen: "Zur Bekämpfung von Fehlinformationen beinhaltet das unter anderem das Hervorheben zuverlässiger Quellen, die Verbreitung bedenklicher Fehlinformationen zu verringern und die Anzeige von Informationstafeln unter Verwendung von Daten wie sie zum Beispiel von der WHO zur Verfügung gestellt werden". Verstößt ein Video gegen diese Regeln, werde es entfernt, so Google.

Neben dem Video wurde auch der YouTube-Kanal der FPÖ „Österreich zuerst“ für eine Woche gesperrt. Die freiheitliche Partei sieht diesen Schritt als „nächsten Anschlag gegen die „parlamentarische Redefreiheit“, wie sie in einer Aussendung mitteilt.

Schulschließung

Kickl kritisiert in der Rede unter anderem die Schließung von Schulen. Kinder würden ihm zufolge nämlich keine Rolle in Bezug Corona-Infektionen spielen. Erst kürzlich haben Forscher der Medizinischen Universitäten Graz und Innsbruck, der Uni Linz und der Uni Wien jedoch Gegenteiliges belegt: Etwa 1,5 Prozent positive Ergebnisse erbrachte die zweite Runde der SARS-CoV-2-Monitoringstudie an Schulen in Österreich. Der Wert habe eine „ähnliche Größenordnung“, wie es ihn zu diesem Zeitpunkt in der Gesamtbevölkerung gab. Die futurezone hat berichtet.

Der FPÖ-Klubobmann spricht in seiner Rede jedenfalls von einem „unmenschlichen Maskenzwang“ in Schulen. Auch bestehe ihm zufolge die österreichische Regierung aus „Lockdown-Fetischisten“.

"Unglaublicher Akt der Zensur"

Die FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst sieht YouTubes Vorgehen als „unglaublichen Akt der Zensur“. Denn: "Sie erklärt die ‚medizinischen Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder lokaler Gesundheitsbehörden‘ zur alleine gültigen Wahrheit, an der offenbar keinerlei Kritik geduldet wird“. Ihr zufolge sei es "völlig ungeheuerlich", dass ein US-Medienkonzern die Verbreitung parlamentarischer Reden verbietet. Dessen "massive Einmischung" in die österreichische Politik sei nicht akzeptabel.

Das seit Anfang Jänner gültige Gesetz gegen Hass im Netz sieht vor, dass rechtswidrige Inhalte, darunter Falschnachrichten oder Hassbotschaften, auf Online-Netzwerken binnen 24 Stunden gelöscht werden müssen, um deren Verbreitung zu unterbinden.