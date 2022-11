Der Einfluss der Medien für die Zukunft der Demokratie

Bisher waren Medien die vierte Säule der Demokratie. Doch die Branche leidet aktuell stark an Verlusten der Glaubwürdigkeit - gerade in Zeiten, in denen sie dringend gebraucht wird, um Informationen aufbereiten.

Der unabhängige Verein Digital Society lädt am Mittwoch, dem 30. November 2022, um 18 Uhr zu einer hybriden Diskussionsveranstaltung, bei der die Rolle von Information und Wissen für die Demokratie erörtert wird.

Viele Geschäftsmodelle der Medien funktionieren nicht mehr, Fake News lassen sich ungeprüft an Millionen Menschen verteilen und ruinieren den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Damit Menschen an politischen Entscheidungen teilnehmen können, müssen sie das politische System und die Hintergründe wie auch die Sachfragen verstehen. Hierfür spielen neben politischer Bildung, auch die Medien eine große Rolle.

Podiumsteilnehmer*innen

Diskutiert werden diese Themen mit Hakan Gürses, wissenschaftlicher Leiter Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung, Fritz Jergitsch, Gründer des Satiremagazins „Die Tagespresse“, Daniela Kraus, Generalsekretärin Presseclub Concordia, Flora Schmudermayer, Bundesschulsprecherin, Klaus Unterberger, Leiter des Public Value Kompetenzzentrums des ORF und futurezone-Redakteurin Barbara Wimmer.



Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Digital Society (Graben 17/10, 1010 Wien) statt und es wird um Anmeldung gebeten. Gleichzeitig ist es auch möglich, den Event per Zoom-Videostream zu verfolgen.