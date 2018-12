48-MP-Kamera und Selfie-Loch: Honor V20 offiziell präsentiert

Preis und Verfügbarkeit

In China startet der Verkauf am 28. Dezember. Die 6/128 GB Version kostet dabei umgerechnet 383 Euro. Für das Honor V20 ist ein weiteres, globales Launch-Event für den 22. Jänner in Paris geplant. Im Rahmen dessen werden die internationale Verfügbarkeit sowie die entsprechenden Preise genannt.