Honor View 20 vorgestellt: Selfie-Loch und 48-Megapixel-Kamera

Hochauflösende Kamera

Abgesehen von dem Design will das Handy noch mit einer 48-Megapixel-Hauptkamera punkten. Der Sensor wird dabei von Sony geliefert, wie es heißt und trägt die Bezeichnung IMX586. Herzstück des Handys soll der hauseigene Chip Kirin 980 sein.

Das Event in Hongkong war mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Reaktion auf Samsungs Event am Montag, bei dem das A8s – ebenfalls mit dem Selfie-Loch – vorgestellt wurde. Honor plant noch in Peking eine weitere Präsentation am 26. Dezember. Der globale Launch ist für 22. Jänner 2019 geplant.