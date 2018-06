750 GB pro Match: So kommt die WM in 4K nach Österreich

Hochskaliert werden auch die Bilder aus dem ORF-Sportstudio, da der ORF noch keine UHD-Kameras im Einsatz hat. Ein entsprechendes Upgrade sei vorerst auch nicht geplant, wie Karl Petermichl aus der technischen Direktion gegenüber der futurezone erklärt. Man werde den Lebenszyklus der sich im Einsatz befindlichen Kameras ausnutzen und dann einen entsprechenden Umstieg auf UHD prüfen.

Encoding

Innerhalb des ORF-Zentrums wird das Signal über vier 3G-SDI-Leitungen verteilt und passiert so Bildmischer, um dann an den Encoder für das Online-Streaming weitergegeben zu werden. Der ORF hat zwei Encoder im Einsatz, einen für den Standard HLG und einen für HDR10 (erhöhter Kontrast durch die bessere Darstellung von gesättigten hellen und dunklen Farben). Unterstützt das Endgerät des Kunden HDR10, kommt dieser an. Alle anderen erhalten den Stream in HLG. Die Streams werden in folgender Auflösung und Bitraten zur Verfügung gestellt:

3840x2160p50 mit 36 Mbit/s

2560x1440p50 mit 16 Mbit /s

1920x1080p50 mit 10 Mbit /s

1280x720p50 mit 7 Mbit /s

Die entsprechende Hardware für das Codieren war teilweise vorhanden und wurde teilweise angemietet. Zu den Kosten wollte der ORF keine Angaben machen. Man sei jedoch der einzige TV-Anbieter in Europa, der sowohl HLG als auch HDR10 unterstützt.

Die Spitzenlast beim Streaming lag mit Stand 27. Juni bei knapp 200 Gbit/s, wovon rund 20 GB/s für UHD anfallen. 1000 Menschen gleichzeitig haben den UHD-Stream genutzt.