Acer Swift 7: Dünnstes Notebook der Welt ausprobiert

Kleine Tastatur

Weitere große Veränderung: Der Bildschirm misst nun 14 statt 13,3 Zoll. Die Auflösung bleibt aber bei FullHD stecken, was für ein Ultrabook dieser Größe und Preisklasse eher enttäuschend ist. Die Farbdarstellung fällt gut aus, die Blickwinkelabhängigkeit bereitete bei steilen Betrachtungswinkeln aber Probleme. Da das Display-Scharnier um bis zu 180 Grad gedreht werden kann, lässt sich das Swift 7 auch „flach hinlegen“. Bei diesem Anwendungsfall ist allerdings der Bildschirminhalt auf dem spiegelnden Display kaum mehr erkennbar.

Die Tastatur fällt leider etwas schmal aus, an der rechten und linken Seite gibt es breite Ränder. Während an der linken Seite zumindest ein Fingerabdrucksensor verbaut wurde, fällt an der rechten Seite durch die „Leere“ die Platzverschwendung deutlich auf. Durch die schmale Tastatur mussten auch einige Tasten verkleinert werden. So wurde etwa die Feststelltaste halbiert, um direkt daneben eine Sonderzeichen-Taste zu platzieren. Diese habe ich beim Tippen des Öfteren versehentlich betätigt. Das Touchpad war beim ausprobierten Gerät leider defekt, es ist jedoch für ein 14-Zoll-Ultrabook angenehm groß und gewährt viele Freiheiten.