Ärger über aufgedrängtes Upgrade auf Windows 10

Vor eineinhalb Jahren überraschte Microsoft mit der Ankündigung, das neue Windows 10 als kostenloses Upgrade zur Verfügung zu stellen. Konkret heißt das, dass Nutzer der Vorgängerversionen Windows 7 und Windows 8 ohne zusätzlichen Kosten auf das neuere Windows 10 wechseln können. Der Konzern will so seinen Marktanteil steigern. Geld plant man stattdessen mit Zusatzangeboten, wie Cloud-Speicherplatz und Apps zu verdienen. Das Gratis-Angebot gilt jedoch nur noch für einen begrenzten Zeitraum. Ab 29. Juli 2016 wird ein Upgrade 135 Euro kosten .

Druck auf Konsumenten

Davor soll die Verbreitung offenbar noch massiv gesteigert werden. So wurde der Status des Updates offiziell von Microsoft auf „empfohlen“ gesetzt. Das bedeutet, dass ältere Windows-Systeme die Aktualisierung automatisch herunterladen und in vielen Fälllen auf die Installation drängen. Besonders ärgerlich: Schließt man den Hinweis mit dem „x“ in der rechten oberen Ecke, wird die Aktualisierung dennoch geladen und die Installation vorbereitet. Einen unachtsamen Mausklick später beginnt die Installation.

Viele Nutzer beklagten sich in Online-Foren über Microsofts Vorgehen. Experten sprachen gar von einem „schmutzigen Trick“. Besonders groß war die Aufregung in China, wo alleine in der vergangenen Woche laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua 1,2 Millionen Beschwerde-Postings auf der populären Online-Plattform Weibo abgesetzt worden sind.

Microsoft selbst verweist auf futurezone-Nachfrage lediglich auf das offizielle Statement, wonach Nutzer wahlweise das Update und die Benachrichtigung wegklicken und automatische Updates deaktivieren können.