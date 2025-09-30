Akku von Galaxy Ring bläht sich auf, Träger muss ins Krankenhaus

30.09.2025

Eine schmerzhafte Erfahrung musste ein YouTuber erleben. Sein smarter Ring hat sich aber glücklicherweise nicht entzündet.

Beschädigte Batterien, die sich aufblähen und möglicherweise entzünden, sind in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung - etwa in der Luftfahrt und auf Mülldeponien. Besonders schmerzhaft können aufgeblähte Akkus bei Wearables werden, die sich nicht so rasch entfernen lassen. Das ist dem Tech-Creator Daniel passiert, der den YouTube-Kanal ZONEofTECH betreibt. Sein smarter Samsung Galaxy Ring hat sich plötzlich aufgebläht. Aufgrund des angeschwollenen Akkus konnte er den Ring nicht mehr vom Finger nehmen, was sich zu einer schmerzhaften Angelegenheit entwickelt hat. Blöder Zeitpunkt In mehreren Postings auf X berichtete Daniel über seine Erfahrungen. Blöderweise hat sich der Akku genau dann aufgebläht, als er kurz vor dem Boarding eines Fluges war. Versuche den Ring mittels Seife und Handcreme vom Finger zu lösen, ließen die Batterie angeblich noch mehr anschwellen.

Glücklicherweise kein Thermal Runway Erst als er an seiner Destination ankam, konnte er sich Hilfe holen. Da es ihm nicht möglich war, den Ring selbst vom Finger zu nehmen, musste er dafür in ein Krankenhaus. Mit Eis und medizinischem Schmiermittel ist es dann dem Krankenhauspersonal gelungen, den Ring zu entfernen. Auf mehreren Fotos ist zu sehen, wie der aufgeblähte Akku das Gehäuse deformiert und auf den Finger des YouTubers gedrückt hat. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn es zu einem Thermal Runaway gekommen wäre - dem explosionsartigen Abbrennen des Akkus.

Der Ring und das Salzwasser Samsung hat mittlerweile auf den Vorfall reagiert und spricht von einem "extrem seltenen Fall". Man stehe mit Daniel in Kontakt, um herausfinden zu können, warum sich der Akku des Rings aufgebläht hat. Einen möglichen Hinweis darauf, wie es dazu kam, liefert der YouTuber selbst. In einem Posting auf X schreibt er davon, dass er mit dem Ring in Salzwasser gebadet hat. Der Samsung Galaxy Ring ist zwar nach IP68 wasserdicht, allerdings nur in Süßwasser.