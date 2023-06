Akku-Tanker soll grüne Energie übers Meer transportieren

Das in Japan ansässige Start-up PowerX entwickelt den weltersten elektrischen Akku-Tanker „X“. Der ist für den Transport von sauberer Energie auf dem Seeweg konzipiert. Während das Gros der weltweiten Energie heute in Form von fossilen Brennstoffen von A nach B befördert wird, will PowerX will mit dem E-Schiff grüne Energie dorthin bringen, wo sie am meisten benötigt wird. Etwa in Regionen, in denen Unterseekabel aufgrund seismischer Aktivitäten nicht geeignet sind.

Seine ersten Pläne zur Errichtung einer Gigafactory in Japan namens Power Base hat PowerX bereits im vergangenen Sommer enthüllt. Dort sollen Akku-Speicherlösungen hergestellt werden, darunter der Hypercharger. Das ist ein ultraschnelles Ladegerät, das mit bis zu 240 kW laden kann und mit erneuerbarer Energie betrieben wird.