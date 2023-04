US Navy will 6 kaum gebrauchte Kriegsschiffe verkaufen

Die US Navy will in den kommenden Jahren 6 Kriegsschiffe verkaufen. Das älteste Schiff ist erst seit etwa 8 Jahren im Dienst, das jüngste erst seit 3 Jahren. Bei allen Schiffen handelt es sich um "Littoral Combat Ships" (LCS), also Schiffe für küstennahe Gefechtsführung.

Schiffe der Independence- und Freedom-Klasse

Insgesamt 2 Schiffe der Independence-Klasse sowie 4 Schiffe der Freedom-Klasse sollen einen neuen Besitzer finden. Die Schiffe zeichnet ein geringer Tiefgang aus, wodurch sie auch in Küstennähe eingesetzt werden können. Dort hätten sie, dank eines modularen Systems, für eine Vielzahl an Missionen eingesetzt werden können: von der U-Boot-Abwehr über die Oberwasserkriegsführung bis hin zur Beseitigung von Minen.