Chinesische Kriegsschiffe sorgen für GPS-Ausfälle bei Flugzeugen

Auslöser für die Ausfälle sollen angeblich chinesische Kriegsschiffe sein, die sich in der Region aufhalten und dort ihre Präsenz ausbauen. Die australischen Fluglinie Qantas Airways hat ihre Pilot*innen bereits angewiesen, wie sie auf die Störungen reagieren sollen.

Warnung vor GPS-Jamming

Die internationale Pilot*innen-Vereinigung (IFALPA) hatte bereits Anfang März vor derartigem GPS-Jamming gewarnt. In dem Dokument werden ebenso Kriegsschiffe im Pazifik für die Störungen verantwortlich gemacht.

"Der Verlust des GPS-Signals ist kein Sicherheitsproblem, weil Flugzeuge andere Navigationssysteme an Bord haben, die zuverlässiger und robuster sind", sagte der auf elektromagnetische Wellen spezialisierte Wissenschaftler Samuel Drake von der University of Adelaide gegenüber Australian Aviation.

Sollte aber das chinesische Militär die VHF-Frequenzen in Flugzeugen kapern und über diesen Weg mit Pilot*innen in Kontakt treten, sei dies mit "Sorgfalt zu überprüfen", erklärt Drake. Die beiden VHF- beziehungsweise UKW-Frequenzen 123,45 und 121,5 MHz sind in der Luftfahrt für besondere Kommunikation reserviert.

Erstere wird für Luft-zu-Luft-Kommunikation zwischen den Piloten verwendet, etwa um sich gegenseitig vor Turbulenzen zu warnen. Zweitere wird für dringende Notsignale genutzt.