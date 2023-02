Größtes vollautonomes Schiff an US-Navy geliefert

Bis 2030 möchte die US-Marine 150 unbemannte Schiffe in ihre Flotte aufnehmen. Mehrere mittelgroße Schiffe sind bereits im Einsatz. Es dürfte demnach nur eine Frage der Zeit sein, bis auch die autonomen Systeme der Apalachicola erstmals angewandt werden.

Tests

Die autonomen Fähigkeiten der Apalachicola wurden in den vergangenen Monaten bereits mehrmals auf hoher See getestet. Das Schiff befand sich in den Jahren 2022 und 2023 mehrere Monate auf entsprechenden Testfahrten. Dabei wurde auch Wert darauf gelegt, sie in Gegenden zu schicken, wo viel Schiffsverkehr herrscht.