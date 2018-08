Alcatel-Smartphones im Test: Einsteiger-Handys sind ihr Geld nicht wert

Fazit

Das Alcatel 5 und das Alcatel 3v können nicht überzeugen. Auch wenn man beim Verhältnis von Preis und Leistung durch die niedrigen Anschaffungskosten der Alcatel-Handys bei so manchem negativen Punkt ein Auge zudrückt, kommen weder das Alcatel 5 noch das Alcatel 3v gut weg.

Mit einem Preis von unter 200 Euro sind zwar die Preise der beiden Geräte besonders niedrig, allerdings bekommt man für ähnlich niedrige Kosten bereits bessere Geräte.

Wer mit einem Gerät, das man unzählige Male am Tag in die Hand nimmt und verwendet, auch Spaß haben will, soll sich überlegen, vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben. Wer fünfzig Euro oder gar hundert Euro drauflegt, erhält von Xiaomi, Motorola oder Huawei Smartphones, die in allen Belangen wesentlich mehr bieten.