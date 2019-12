Amazfit GTS: Apple Watch-Kopie aus dem Hause Xiaomi im Test

Keine Smartwatch

Zudem hat die Uhr Schwierigkeiten, Notifications anzuzeigen. Damit überhaupt Benachrichtigungen vom Smartphone auf der GTS angezeigt werden, muss dies zunächst in der Amazfit-App aktiviert werden. Anschließend greift die App auf die Smartphone-Notifications in der Statusleiste zu und spiegelt sie auf das Display der Uhr - zumindest in der Theorie.

Will man etwa die Musikwiedergabe über die Uhr steuern, ist es notwendig, dass eine passende Notification in der Statusleiste am Smartphone angezeigt wird. Anschließend muss die Uhr aktiviert werden, im Menü muss nach dem Musik-Symbol gesucht werden und dann erst kann man sich um die Steuerung der Wiedergabe kümmern. Das ist derart umständlich, dass man wesentlich schneller ist, wenn gleich das Smartphone zückt. Direkt am Startbildschirm kann die Musikwiedergabe nicht gesteuert werden.

Notifications von Messenger-Diensten, E-Mails oder anderen Apps wurden überhaupt nur willkürlich angezeigt. Manchmal hat das Durchstellen der Benachrichtigungen funktioniert, manchmal nicht. Das Problem mit den Benachrichtigungen zieht sich auch über Erinnerungen und Wecker.