Amazon wird im Oktober noch eine Art "Prime Day" veranstalten

Spekulationen über einen zweiten Prime Day von Amazon gibt es bereits seit Monaten, nun ist es offiziell. Wie The Verge berichtet, hat Amazon bestätigt, dass es im Oktober ein Verkaufs-Event namens Prime Early Access Sale geben wird. Das Ganze heißt zwar nicht "Prime Day", funktioniert aber genauso. Mitglieder von Amazon Prime können zahlreiche Produkte 2 Tage lang zu günstigeren Preisen erwerben.

Fitnessgeräte, Lego, Staubsaugerroboter

Die Aktion soll 2 Tage dauern, von 11. bis 12. Oktober. 15 Länder sind bei der Aktion dabei, u.a. Österreich und Deutschland. Bisher hat Amazon noch keinen umfassenden Überblick darüber geliefert, welche Unternehmen ihre Produkte am Prime Early Access Sale vergünstigt anbieten werden, es gibt aber bereits Beispiele: Peloton, New Balance, Philips Sonicare, Lego, Adidas, KitchenAid, Samsung oder iRobot.

Belastung für Lager-Arbeiter*innen

Aktionstage von Amazon sind üblicherweise ein zweischneidiges Schwert. Während sich Kund*innen dem Konsumrausch hingeben können, sind Angestellte in Amazons Lieferzentren mit enormem Stress konfrontiert. Im Juli starb eine Person sogar in einem Amazon-Lager an Überhitzung, weil der Online-Händler es verabsäumt hatte, Klimaanlagen zu installieren.