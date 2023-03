Amazon markiert Produkte, die man besser nicht kaufen sollte

Amazon möchte seine Kundschaft vor mangelhaften Produkten warnen. Wiederholt zurückgeschickte Artikel sollen künftig mit dem Hinweis "häufig zurückgegeben" versehen werden, wie The Information berichtet (Paywall). Damit dürfte der Konzern in erster Linie übermäßige Rücksendungen vermeiden wollen.

Hinweis bei ersten Artikeln aufgetaucht

Bei einigen Angeboten von Drittanbietern ist der Hinweis bereits aufgetaucht. Etwa bei dem Pro-Ject Automat A1 Plattenspieler sowie bei 2 Kleidern. Diese Artikel haben eine vergleichsweise hohe Sternebewertung, was potenzielle Kund*innen zunächst beruhigen dürfte. Ein Blick in die Kundenrezensionen zeigt allerdings, dass die Produkte bereits beschädigt angekommen sind oder nicht den Erwartungen entsprachen. Die hohe Zahl an Rücksendungen kann aber auch aus Gründen zustande kommen, die nichts mit der Qualität des Produktes zu tun haben. So könnte etwa die Beschreibung missverstanden werden oder das Produkt einfach in einem falschen Kontext beworben worden sein, was zu vielen Fehlbestellungen führte.

Die Warnung erscheint in einem kleinen orangenen Infokasten unter den Produktdetails. Wir mussten uns erst anmelden, damit er aufscheint.