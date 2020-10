Amazon stellt elektrisches Lieferfahrzeug vor

Dringlichkeit vermitteln

Amazon hat laut eigener Aussage nicht auf eine Industrielösung warten wollen, weshalb man die Partnerschaft mit Rivian eingegangen ist. „Wir hoffen, dass unser maßgeschneidertes Elektrofahrzeug dazu beiträgt, der Branche ein Gefühl der Dringlichkeit zu vermitteln, groß bei der Entwicklung von nachhaltigen Technologien und Lösungen zu denken“, teilt Ross Rachey, Amazon Director Global Fleet and Products, mit.

Wie viel Amazon für den E-Lieferwagen bezahlt hat, ist nicht bekannt. Schätzungen zufolge könnte das Unternehmen pro Stück 40.000 Euro ausgegeben haben. Noch in diesem Jahr will Amazon seine Elektroflotte in Europa um 1.800 Fahrzeuge erweitern. Zudem werden in einigen Städten Elektro-Lastenfahrräder eingesetzt.