Amazon-Tochter Ring stellt Wächter-Drohne für Daheim vor

In jedem Winkel nachsehen

Für Ring, das sich bisher auf Video-Türklingeln und Alarmanlagen spezialisiert hatte, hat mit der Always Home Cam seine erste Drohne entwickelt. Motivation dafür war Kundenfeedback, wonach Wohnungsbesitzer gerne nachsehen wollen, wenn daheim etwas Unvorhergesehenes passiert. "Eine Kamera in jedem Winkel der Wohnung zu installieren, ist unpraktisch", meint Ring-CEO Jamie Siminoff gegenüber TechCrunch. Daher sei ein fliegender Wächter als ideale Lösung erschienen.

Privatsphäre

Ist die Always Home Cam nicht im Einsatz, steckt sie in ihrer Basisstation und die Kamera ist verdeckt, wodurch die Privatsphäre anwesender Bewohner optimal geschützt sein soll. Wie CNet berichtet, hatte Ring in der Vergangenheit bereits mit Datenschutz-Problemen zu kämpfen. In den USA soll die Wächter-Drohne ab 2021 für 249 Dollar angeboten werden. Zur Verfügbarkeit darüber hinaus gibt es keine Informationen.