Android 15 soll endlich geniale iPhone-Funktion erhalten

Eine nützliche Funktion von iOS ist die Anzeige des Batteriezustandes. Dieser zeigt in Prozent an, wie viel Ladung das Gerät im Vergleich zum Neuzustand noch halten kann. Damit erhält man eine klare Vorstellung, wie stark der Akku während der Nutzung nachgelassen hat und ob man etwa einen Tausch in Erwägung ziehen soll.

Die Funktion, die bei iPhones und iPads Standard ist, gibt es bei Android-Handys noch nicht. Das könnte sich aber mit Android 15 ändern. Im neuesten Beta-Update von Android 14 wurde nämlich eine "Batteriezustand"-Funktion entdeckt. Die Funktion ist zwar noch nicht aktiv, im Code gibt es aber Hinweise darauf, dass es sich um dasselbe Feature handelt wie bei iOS.

➤ Mehr lesen: Wo werden austauschbare Akkus zur Pflicht?

Möglicherweise auf Pixel-Geräte beschränkt

Wann die Funktion ausgeliefert wird, ist ebenso noch nicht bekannt. Dass der Code bereits in Android 14 besteht, lässt aber vermuten, dass es nicht mehr so lange dauern wird. Android Authority schätzt daher, dass es mit der Android-Version 15 bereits so weit sein könnte. Ob sich das Feature auf Pixel-Geräte beschränkt, ist ebenso nicht ganz klar.