Wieso Handys unter Kälte leiden und wie man sie davor schützt

In Smartphones, aber auch Tablets und Laptops sind Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Sie bestehen aus einer Anode und einer Kathode. Zwischen ihnen befindet sich ein Elektrolyt . Dieser sorgt dafür, dass die Elektronen zwischen den beiden Polen wandern können. Beim Entladen wandern sie von Plus nach Minus, beim Aufladen andersherum. Der Elektrolyt ist aber temperaturanfällig . Je kälter es wird, desto zäher wird es. Dann kommen auch die Lithium-Ionen schlechter hindurch.

Es klingt simpel, aber aus Gewohnheit passiert es schnell, dass das Handy in die Tasche oder den Rucksack wandert oder lange draußen in der Hand gehalten wird. Bei Kälte sollte man das Gerät aber möglichst nah am Körper behalten, etwa einer Innentasche oder Hosentasche . So kühlt es nicht sofort drastisch ab.

Powerbank nur im Notfall bei Kälte anstecken

Da sich das Handy im Winter schneller entlädt, ist es naheliegend, eine Powerbank für Notfälle dabei zu haben. Auch hier gilt aber, dass sich die Geräte durch die Kälte schneller entladen und langfristig an Kapazität einbüßen. Lädt man das Handy trotzdem, hat man zwar kurzfristig wieder Energie – wenn es sich nicht um einen Notfall handelt, sollte man beide Geräte aber erst langsam aufwärmen lassen, bevor man sie verwendet.

Headset verwenden

Bei Kälte telefonieren ist nicht nur an den Händen unangenehm, es schadet auch dem Handy, das am Ohr der frostigen Umgebungstemperatur ausgesetzt ist. Daher bietet es sich an, Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon zu nutzen. Wer darüber keine Musik in hoher Qualität hören will, bekommt ab 20 Euro ein brauchbares Bluetooth-Headset und das Handy kann in der Tasche bleiben.

"Handschuh-Modus" einschalten

Weniger dem Handy als den Fingern hilft es, dessen Berührungsempfindlichkeit zu erhöhen, um es mit Handschuhen zu bedienen. Bei Samsung aktiviert man "Berührungsempfindlichkeit" in den Anzeige-Einstellungen, bei iPhones findet man es bei "Bedienungshilfen" unter "Tippen" und "Touch-Anpassungen". Wunder sollte man sich nicht erwarten, aber um Anrufe anzunehmen, reicht es aus.

Spezielle Touchscreen-Handschuhe braucht man kaum, kann sie aber selbst basteln. Dafür vernäht man leitfähiges Garn großflächig innen und außen an den Fingerkuppen der Handschuhe.