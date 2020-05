Android 5 und Nexus 9 könnten nächste Woche kommen

Wie Focus Taiwan berichtet, hat HTC-Manager Jack Tong am Mittwoch im Rahmen des HTC-Events in New York angekündigt, dass Google das neue Nexus 9 am 16. Oktober vorstellen wird. In Taiwan soll das Gerät im vierten Quartal in den Verkauf gehen, wann es in Europa so weit sein soll, ist noch unbekannt. Wie unter anderem GottaBeMobile berichtet, wird das neue Nexus mit Android 5.0 ausgeliefert werden, das bislang nur in einer Vorabversion mit dem Codenamen L (futurezone-Test) verfügbar ist.

Da Apple für den 16. Oktober ebenfalls ein Event angekündigt hat, ist es jedoch unsicher, ob die Vorstellung tatsächlich an diesem Tag stattfinden wird. Möglich wäre etwa, dass es bereits zu einem früheren Zeitpunkt so weit sein wird. AndroidAuthority berichtete bereits im September, dass es entweder am 15. oder am 16. Oktober so weit sein könnte.

Eine offizielle Ankündigung oder Einladungen zu dem bevorstehenden Event wurden bislang nicht ausgeschickt.