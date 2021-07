Android L im Test: Elegant und ausdauernd

Der Start

Neues Design

Was beim ersten Start sofort auffällt, ist das neue Design, das Google Android verpasst hat. L bringt mit seinem Material Design die einschneidensten Veränderungen seit dem Sprung auf 4.0 (Ice Cream Sandwich) mit sich. Dabei will Google in erster Linie auf natürliche Formen setzen, um das Benutzererlebnis intuitiver zu gestalten. Völlig anders sehen die Navigations-Buttons an der Unterseite aus. Das Home-Symbol ist nun ein Kreis, der Zurück-Button ein Dreieck und der Task-Switcher ein Quadrat.

Auch die Einstellungen sehen deutlich anders aus, als man es von früheren Versionen gewohnt ist. Anstatt einer Liste mit den verschiedenen Unterpunkten sind es jetzt rechteckige Buttons. Optisch erinnert das Design hier und auch an vielen anderen Stellen in Android L an Karteikarten, wie man sie etwa schon von Google Now oder Google+ kennt. Auch das neue Google Maps basiert bereits stark auf dem Karten-Prinzip, das nach und nach für alle Google-Dienste übernommen werden soll, um eine einheitliche Designsprache zu etablieren. Das Task-Switcher-Menü, in dem man zwischen den zuletzt benutzten Apps hin- und herwechseln kann, sieht nun ebenfalls erneuert aus und erinnert ebenfalls an Karten.

Kategorien und Optionen in den Android-Einstellungen sind in den aktuellen L Builds in den meisten Fällen gleich geblieben, lediglich kleinere Änderungen wie etwa in den Batterie- oder Datenverbrauchsstatistiken fallen auf.

Neu ist außerdem die Dialer-App, jene konnte im futurezone-Test mit dem Nexus 7 allerdings nicht ausprobiert werden.