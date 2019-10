Android-Erfinder zeigt sein "radikal" neues Smartphone

Andy Rubins Firma Essential gibt nach dem Flop des ersten Essential Phone 2017 einen ersten Ausblick auf das neue Smartphone "Project GEM". Es ist auffällig schmal und wirkt in Rubins Hand so, als hätte man ein Smartphone halbiert. Rubins schreibt in seinem Tweet, die Benutzeroberfläche verfolge einen neuen Ansatz, um die "radikal andersartige Form" des Handys zu unterstützen.