Google macht es noch schwieriger, Android-Smartphones zu stehlen

Google weitet den Diebstahlschutz von Android-Smartphones aus. Mit einer neuen Funktion namens "Identity Check" will man sensible Daten vor Dieben schützen, die sogar die PIN zum Entsperren des Smartphones ausgespäht haben.

Die Funktion greift damit Hand in Hand mit jenen Diebstahlschutz-Funktionen, die Google bereits im vergangenen Jahr vorgestellt hat. Das Hauptfeature namens Theft Detection Lock soll dank KI anhand von ungewöhnlichen Bewegungen erkennen, wenn ein Smartphone seinem Besitzer aus der Hand gerissen wird und der Dieb versucht, damit davonzulaufen. In solch einem Fall wird das Gerät sofort gesperrt.

Sensible Einstellungen schützen

Diese Funktion nützt natürlich nichts, wenn der Dieb die PIN oder das Entsperrmuster des Smartphones bereits ausspähen konnte. Die neue Funktion soll damit Abhilfe schaffen. Ist der Identity Check eingeschaltet, erfordern sensible Einstellungen wie das Ändern von PINs, das Deaktivieren des Diebstahlschutzes oder der Zugriff auf den Passwortmanager Passkeys eine biometrische Identifizierung wie einen Fingerabdruckscan oder einen Gesichtsscan. So soll sichergestellt werden, dass ein Dieb nicht an sensible Daten auf dem Handy gelangt.

In den Einstellungen kann auch festgelegt werden, dass die Funktion an sicheren Orten wie etwa dem Zuhause nicht anspringt. Das Feature befindet sich in den Einstellungen unter Googe >> Alle Dienste >> Diebstahlschutz.

Vorerst nur Google- und Samsunggeräte

Laut Google ist Identity Check bereits für alle Pixel-Geräte mit Android 15 verfügbar, Samsung Galaxy Geräte mit One UI 7 sollen die Funktion im Laufe der kommenden Wochen erhalten. Weitere Android-Geräte werden im Laufe des Jahres dazukommen.