Android: "Studien über Malware nur Panikmache"

"Reine Panikmache"

Sein Kollege Hugo Barra, Chef des Android-Produktmanagements, geht angesprochen auf die mangelhafte Sicherheit von Android-Apps noch einen Schritt weiter und reagiert verhältnismäßig Harsch auf diesen Vorwurf. "Diese ganzen Berichte über Malware und unsichere Apps sind reine Panikmache von Security-Firmen. Die haben ein einziges Ziel und das ist, ihre Software zu verkaufen", sagt Barra zur futurezone. Es gebe zwar laufend Medienberichte darüber, aber "zeigen Sie mir jemanden, der wirklich schon zu Schaden gekommen ist", blockt der Android-Produktmanager die Frage ab und ergänzt: "Kaufen Sie ja keines dieser Produkte."

So einfach, wie Barra die Angelegenheit abtun will, ist es naturgemäß nicht. Zweifelsohne sind Studien von Sicherheitsfirmen mit Vorsicht zu genießen und der Einwand, dass diese ihre Produkte verkaufen wollen, wohl nicht von der Hand zu weisen. Dennoch werden immer wieder auch Fälle bekannt, wo Android-Nutzer tatsächlich aufgrund von betrügerischen Apps zu Schaden kommen. Im Juni etwa gab es einen Fall, bei dem eine Porno-App mit einem Virus in Japan in Umlauf gebracht wurde. Die App wurde 10.000 mal heruntergeladen, über 200 Menschen entstand infolge auch finanzieller Schaden.

Google ist sich der Problematik in Wahrheit wohl auch selbst bewusst. So wurden Anfang des Jahres etwa bessere Kontrollmechanismen