Nie erschienenes Microsoft-Smartphone-Betriebssystem aufgetaucht

Andromeda lautete der Name unter dem Microsoft ein alternatives Betriebssystem entwickelte. Es hält einige Überraschungen parat.

Die Macher des Blogs Windows Central sind an eine Version von Andromeda gekommen, die auf einem Lumia 950 läuft. In einem Video zeigen sie die Besonderheiten des Betriebssystems. Neben einigen Überraschungen sind auch einige Ähnlichkeiten mit Android zu sehen.

2018 hat Microsoft an der Entwicklung eines Smartphone-Betriebssystems gearbeitet, das unter der Bezeichnung Andromeda gelaufen ist. Zur Veröffentlichung hat es Andromeda nie geschafft. Die Arbeiten an dem Betriebssystem sind auch schon längst eingestellt worden, weshalb Andromeda nie erscheinen wird.

Ungewöhnlicher Homescreen

Im Fokus von Andromeda steht die Eingabe per Stift und die Steuerung per Gesten. Dementsprechend kann man mit einem Stylus direkt auf dem Lockscreen Notizen verfassen, ohne dafür eine eigene App aufrufen zu müssen. Diese Notizen bleiben so lange auf dem Sperrbildschirm erhalten, bis sie manuell gelöscht werden.

Entsperrt man das Gerät, wird man von dem ungewöhnlichen Homescreen überrascht sein. Dieser ist nämlich komplett weiß und wiederum für die Stifteingabe optimiert.