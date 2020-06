Apfelperlen und Früchte aus dem 3D-Drucker

Die Star-Trek-Vision des Replikators inspiriert noch immer Start-ups und Unternehmen. Zu dem Pizza- und Schokoladen-Drucker gesellt sich jetzt ein Fruchtdrucker.

Ein Prototyp wurde von dem britischen Unternehmen Dovetailed vorgestellt. Um den Fruchtsaft in eine feste Form zu bringen, bedient sich der Drucker einer Technik aus der Molekularküche. Dabei wird der Fruchtsaft mit Alginsäure vermischt und in ein kaltes Bad mit Calciumchlorid geträufelt. Die Tropfen bilden daraufhin eine Haut und erinnern optisch und von ihrer Konsistenz an Lachskaviar. Werden die Perlen im Mund zerbissen, zerplatzen sie.