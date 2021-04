Apple begräbt das iPhone Mini

Dass Apple beim iPhone 12 mit dem Mini erstmals wieder ein kleineres Highend-Gerät auf den Markt brachte, kam in der Fachwelt gut an. Auch im Test der futurezone wusste das Smartphone mit 5,4 Zoll Display ausgesprochen gut zu gefallen .

Da Apple allerdings für das Recycling bestehender Modelle bekannt ist, könnte das Mini unter Umständen in anderer Form eine Auferstehung feiern. Schon in der Vergangenheit hat Apple das bestehende Design und Gehäuse von älteren Modellen etwa im günstigen iPhone SE neu aufleben lassen. Wer auf den kleinen Formfaktor beim iPhone nicht verzichten will, sollte zur Sicherheit aber beim iPhone 12 Mini bzw. dem kommenden Mini-Modell zugreifen.