Günstiges iPhone SE schlägt teures Galaxy S20 Ultra

Als Apple-CEO Tim Cook vor kurzem noch damit prahlte, dass das mit 479 Euro recht günstige iPhone SE (zum futurezone-Test) auch die schnellsten Android-Handys schlagen kann, wurde das von den meisten als Marketinggetöse abgetan. In einem neuen Testvideo, der am Freitag auf dem YouTube-Kanal SpeedTest G veröffentlicht wurde, bekommt Cook nun Recht. Denn überraschenderweise schlägt das Billig-iPhone sogar das fast dreimal so teure Samsung Galaxy S20 Ultra (zum futurezone-Test).