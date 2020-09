iPhone 12 mini könnte iPhone SE ersetzen

Apple stellt voraussichtlich in wenigen Wochen seine nächste iPhone-Generation vor. Vom iPhone 12 soll es gleich vier Versionen geben. Die kleinste davon wird sich angeblich iPhone 12 mini nennen, berichtet The Verge. Die Bezeichnung taucht auf Etiketten für Hüllen auf, die der kommenden iPhone-Generation verpasst werden können. Ein für Leaks bekannter Insider mit dem Codenamen @duanrui1205 ist an Bilder dieser Hüllen gelangt.