Apple patentiert Schiebedach für Auto

Erneut ist ein Hinweis darauf durchgesickert, dass das Unternehmen an einem Apple Car arbeitet.

Dass Apple-Patente an die Öffentlichkeit kommen, ist keine Seltenheit. In der Regel handelt es sich dabei um künftige Features für iPhones, iPads oder Macs. Das nun aufgetauchte Patent ist allerdings keines von all dem. Stattdessen handelt es sich um ein Sonnendach für ein Auto, wie 9to5mac berichtet.

Der oder die Fahrer*in soll bei dem Sonnendach die Transparenz des Glases anpassen können. Man kann sich also aussuchen, wie viel Licht bzw. Sonne das Material durchlässt. Wahlweise lässt es sich natürlich auch ganz öffnen. Auch könne es sich gleichzeitig mit den anderen Fenstern öffnen und schließen lassen.