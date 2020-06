Apple-Event für den 9. März angekündigt

Der iPhone-Konzern lud am Donnerstag zu einer Veranstaltung in San Francisco für den 9. März ein. Apple machte wie immer keine Angaben dazu, um was es gehen soll. Die am Donnerstag verschickte Einladung hat ein weißes Apple-Logo über einem bunten Muster in Blüten-Form.

Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass dabei die fertige Apple Watch präsentiert wird. Apple-CEO Tim Cook hatte erst vor kurzem das Rätselraten um ein Startdatum für die Apple Watch beendet und angekündigt, dass diese im April erscheinen werde. Laut Cook passe der Start im April in Apples Pläne, da man ohnedies einen frühen Start angepeilt hatte. Schuldig blieb Cook jedoch neue Details zum Preis. Für den Marktstart hat Apple von seinen Zulieferern zwischen fünf und sechs Millionen Exemplare seiner ersten Smartwatch bestellt.