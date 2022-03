iOS 15.4 und MacOS 12.3 kommen nächste Woche

Apple macht mit kommender Woche iOS 15.4 und MacOS 12.3 verfügbar, wie der Konzern mitgeteilt hat. Nicht nur verbessert der Konzern mit den neuen Betriebssystem-Versionen die generelle Benutzererfahrung, sondern bringt auch spannende neue Features.

Unter anderem ermöglicht iOS 15.4, das sich schon seit Anfang des Jahres in der Betaphase befindet, sein iPhone mit Maske und ohne Apple Watch zu entsperren. Die futurezone hat berichtet. Auch eine verbesserte iCloud Keychain wird verfügbar sein - zusätzlich sollen 36 neue Emojis erscheinen.

Tap-to-Pay-Funktion freigeschaltet

Die amerikanische Siri bekommt außerdem ihre fünfte Stimme. Laut Apple gehöre die einem Mitglied der LGBTQ+ Community. Auch wird die Tap-to-Pay-Funktion in den USA freigeschaltet, wie The Verge berichtet. Diese Funktion akzeptiert Zahlungen unter anderem per Apple Pay, Kredit- und Debitkarten.

iOS 15.4 wird mit allen Geräten kompatibel sein, die iOS 15 unterstützen, angefangen beim iPhone 6S bis zum neuen iPhone 13.

Universal Control mit iPadOS 15.4 und MacOS 12.3

iPadOS 15.4 sowie MacOS Monterey 12.3 unterstützen indes Apples Universal Control. Damit können mehrere Apple-Geräte mit einer Maus, Tastatur oder Trackpad bedient werden. Wie Universal Control genau funktioniert, hat die futurezone berichtet.

Ein genaues Datum für die Updates hat Apple nicht genannt – denkbar ist ein Start mit 18. März. An diesem Tag erschienen auch Apples neues iPhone 13 und iPhone 13 Pro, welche über iOS 15.4 laufen.

Auch watchOS 8.5 und tvOS 15.4 sollen mit nächster Woche ausgerollt werden.