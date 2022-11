Apple bringt Satelliten-Notruf im Dezember nach Europa

Die iPhone-14-Funktion ist zum Start nur in den USA und in Kanada verfügbar. Ab Dezember kann man sie auch in Europa nutzen.

Mit seinem neuen iPhone 14 hat Apple auch eine Notruf-Funktion vorgestellt, die unabhängig vom Mobilfunknetzwerk funktioniert. Das SOS-Signal wird stattdessen über Satelliten abgesetzt. Gerät man also in abgeschiedenen Gegenden in eine Notlage, kann man trotzdem um Hilfe rufen.

Dafür arbeitet Apple mit Globestar zusammen. Das Unternehmen betreibt 48 Satelliten im Erdorbit. In allen iPhone-14-Modellen ist die nötige Hardware verbaut, die eine Satellitenverbindung ermöglicht. Im Notfall können so z.B. Ortsdaten, der Notfallpass der hauseigenen Health-App sowie gespeicherte Notfallkontakte übermittelt werden.

Wie Apple in einer Aussendung mitteilt, wird der Service zuerst für Nutzer*innen in den USA und Kanada freigeschaltet. Im Dezember folgen dann Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien. Wann der Dienst in Österreich und weiteren europäischen Ländern verfügbar ist, hat das Unternehmen noch nicht angekündigt.