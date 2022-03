Neues iPhone SE soll am 8. März vorgestellt werden

In wenigen Tagen wird Apple ein neues iPhone präsentieren. Auch neue iPads und Macs werden erwartet.

Nun ist es offiziell: Am 8. März wird Apple sein erstes, diesjähriges Event abhalten. Es wird erwartet, dass dabei das neue iPhone SE, neue iPads sowie neue Mac-Computer vorgestellt werden.

Das Design der Einladungen für den Apple-Event nimmt normalerweise einige Details zu den Ankündigungen vorweg. Dieses Mal lautet der Titel der Veranstaltung "Peek performance". Außerdem sind zahlreiche bunte Farbtöne zu sehen.

All das könnte auf die Face ID beim iPhone SE und bei iPads hindeuten. Die Farben wären möglicherweise ein Hinweis auf die Auswahl an Farben, in denen die neuen Apple-Produkte erhältlich sein werden.