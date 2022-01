Apple soll heuer so viele neue Produkte vorstellen wie nie zuvor

Apple plant für 2022 Neuerungen in fast allen Produktsparten. Dies hat Mark Gurman von Bloomberg von Insidern des kalifornischen Elektronikkonzerns erfahren. In einem Newsletter wird beschrieben, was das Jahr an neuen Geräten bringen könnte. Im März oder April sollte der erste Schub erfolgen. Dann sollen ein neues iPhone SE, sowie ein neues iPad Air präsentiert werden, möglicherweise noch ein weiterer Mac im oberen Leistungsspektrum.

Vier neue iPhones

Wirklich imposant für Apple-Fans sollte der Herbst verlaufen. Hier sieht der Plan vor: Vier iPhones, ein MacBook Pro, ein iMac mit Apple Silicon Prozessor, ein Mac Pro mit hauseigenen Chips, ein MacBook Air, neue AirPods Pro, 3 neue Apple Watches, ein günstiges iPad und weniger günstige iPad Pro Modelle.

Hauseigene Chips

Laut MacRumors könnte die erste Produktvorstellung im März oder April (im vergangenen Jahr war es April) dem iPhone SE 5G-Fähigkeiten verleihen, das iPad Air mit einem A15-Chip zeigen und entweder einen iMac oder einen Mac mini mit M1-Chip. Die 4 neuen iPhone-Modelle, die im Herbst folgen sollen, könnten iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max heißen. Die 3 Apple Watches sollen Series 8, SE und Rugged sein.

Apple-Car-Manager geht

Auf einer anderen Front gibt es für Apple weniger Erfreuliches zu berichten. Joe Bass, der die Leitung über die Software-Entwicklung für das Apple Car hatte, hat den Konzern angeblich nach sieben Jahren verlassen. Sein neuer Arbeitgeber ist Meta, früher bekannt als Facebook. Die berufliche Veränderung verkündete Bass auf seiner LinkedIn-Seite.