Apple verrät endlich, wie lange iPhones Updates bekommen

Die Zeiten, in denen man sich jedes Jahr ein neues Smartphone gekauft hat, sind schon längst vorbei. Viele Geräte sind heute schon so ausgereift, dass man sie problemlos mehrere Jahre verwenden kann. Das hat auch verstärkt das Thema Software-Updates in den Fokus von Kund*innen und auch Hersteller gerückt. Denn ohne aktuelle und sichere Software ist die beste Hardware obsolet.

Bei Apple wusste man, dass iPhones und iPads traditionell sehr lange mit System- und Sicherheitsupdates versorgt werden. Länger als bei vielen anderen Marken. Eine konkrete Ansage oder Garantie dafür gab es vonseiten Apples bislang allerdings nicht. Das ändert sich nun. In neuen offiziellen Dokumenten, von den Android Authority berichtet, garantiert Apple ein Minimum von 5 Jahren Updates ab Erscheinungsdatum beim iPhone 15 Pro Max. Konkret bedeutet das, dass das Handy mindestens bis September 2028 Updates bekommt.

Hintergrund ist eine britische Richtlinie für Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI). Sie verpflichtet Hersteller internetfähiger Produkte, gewisse Sicherheitsanforderungen einzuhalten. Unter anderem ist darin festgehalten, dass darüber Auskunft gegeben werden muss, wie lange eben Sicherheitsupdates garantiert werden.

Seitenhieb von Google-Manager

Es dauerte nicht lange, bis die Konkurrenz sich zu Apples offizieller Angabe zu Wort meldete. Google-Manager und Leiter der Android-Sicherheitsabteilung Dave Kleidermacher postete etwa auf LinkedIn darüber. Er wies darauf hin, dass die 5 Jahre ganze 2 Jahre weniger sind, als etwa Google selbst bei seinen Pixel-Handys, aber auch Android-Hersteller Samsung bei den Spitzenmodellen garantieren.

Auch wenn Apple “nur” 5 Jahre garantiert, war es in der Vergangenheit oft so, dass Geräte länger mit Sicherheitsupdates versorgt worden sind. Vor wenigen Wochen wurde etwa das Update auf iOS 16.7.8, unter anderem für das 2017 gestartete iPhone 8 veröffentlicht.