Apple: Neuer Mac Studio mit M1 Ultra kostet bis zu 9.200 Euro

Der M1 Ultra ist laut Apple ein Desktop-Chip. Derzeit gibt es den M1 Ultra nur im neuen Mac Studio . Dabei handelt es sich um einen Hochleistungs-Mac im Look des Mac Mini. Wie der Mac Mini ist er 19,7 cm breit und tief . Mit 9,5 cm ist der Mac Studio aber mehr als doppelt so hoch (Mac Mini: 3,6 cm). Laut Apple soll der Mac Studio aber immer noch kompakt genug sein, um unter die meisten Monitore zu passen.

Das Mac Studio ist ab dem 18. März erhältlich. Mit M1 Max kostet er ab 2.299 Euro . Die Preise für die M1-Ultra-Version beginnen bei 4.599 Euro . In der besten Ausstattung, mit 64-Core-GPU, 128 GB Arbeitsspeicher und 8-TB-SSD, kommt der Mac Studio auf 9.199 Euro .

Die Anschlüsse an der Vorderseite unterscheiden sich, je nachdem ob es der Mac Studio mit M1-Max- oder M1-Ultra-Chip ist. Bei der M1-Max-Version sind vorne 2 USB-C-Anschlüsse und ein SDXC-Kartensteckplatz. Die M1-Ultra-Variante hat statt den USB-C-Anschlüssen Thunderbolt-4-Anschlüsse (auch USB-C-kompatibel) .

Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Ein neues Lüftersystem soll dafür sorgen, dass er auch bei Hochlast leise bleibt. Folgende Anschlüsse sind an der Rückseite vorhanden:

3 Mikrofone in „Studio-Qualität“ sollen für eine klare Sprachübertragung bei Video- und Voicechats sorgen. Das Studio Display hat 6 Lautsprecher. Es werden 3D Audio und Dolby Atmos unterstützt. An der Rückseite sind 3 USB-C-Anschlüsse und ein Thunderbolt-3-Anschluss. Dieser hat 96 Watt Ladeleistung und kann so etwa auch ein verbundenes MacBook Pro schnellladen.

Der normale Standfuß kann um 30 Grad gekippt werden (-5 bis +25). Optional kann das Studio Display mit einem höhenverstellbaren Standfuß geordert werden, was aber den Preis erhöht. Es kann auch mit Vesa Mount Adapter bestellt werden – dieser kostet gleich viel wie der normale Standfuß.

Preise und Verfügbarkeit

Erhältlich ist das Studio Display ab dem 18. März. Hier die Preise:

Normales Glas, normaler Standfuß oder Vesa-Adapter: 1.749 Euro

Antireflex-Glas, normaler Standfuß oder Vesa-Adapter: 1.999 Euro

Normales Glas, höhenverstellbarer Standfuß: 2.209 Euro

Antireflex-Glas, höhenverstellbarer Standfuß: 2.459 Euro

Zum Vergleich: Apples einziger anderer Bildschirm im Sortiment ist das Pro Display XDR. Es misst 32 Zoll und hat eine 6K-Auflösung. Es ist mit Standardglas um 5.499 Euro erhältlich, mit Antireflex-Glas um 6.499 Euro. Ein passender Standfuß kostet zusätzlich 1.099 Euro.