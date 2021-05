MacBook Air wird künftig noch dünner als bisher

Laut Jon Prosser von „Front Page Tech“, der stets mit den jüngsten Apple-Gerüchten aufhören lässt, soll das MacBook Air nicht nur in Farben erhältlich sein, wie z.B. in Blau, sondern auch noch viel dünner werden als bisher. Der Apple-Insider zeigt in jüngsten Renderings von Ian Zelbo, dass das Gehäuse des MacBook Air nicht mehr spitz zuläuft, sondern eben sein wird und extrem dünn, wie giga.de berichtet. Prosser hat alle neuen Gerüchte wieder in einem YouTube-Video zusammengefasst.