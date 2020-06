Apple plant eigenes Elektroauto in Geheimlabor

Ein eigenes Elektro-Auto von Apple - das wär was. Das Unternehmen arbeitet an derartigen Plänen, wie das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf Insider berichtet. Der iPhone-Hersteller forsche in einem neuen Geheimlabor im Silicon Valley an dem Projekt.

Ein Apple-Team aus mehreren hundert Leuten arbeitet in einem abgeschiedenen Labor an einem Elektroauto. Konzernchef Tim Cook hat den Startschuss für das Projekt "Titan" schon vor fast einem Jahr gegeben. Das Labor war bereits im Vorjahr abseits der Konzernzentrale gegründet worden.