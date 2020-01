Apple plant leistungssteigernden "Pro Modus" und neues Notebook

Ähnlich dem "Nicht stören" Modus soll der Pro Modus sich am nächsten Tag automatisch deaktivieren und nicht für den Dauerbetrieb gedacht sein. Wie viel Leistung so aus dem MacBook Pro geholt werden kann, muss getestet werden. Slashgear vermutet, mit den Modus könnte vor allem die Performance beim Spielen verbessert werden. So könnten die MacBooks für die Spieldauer mit dem Pro Modus laufen. Auch rechenintensive Apps wie Videobearbeitung könnten so beschleunigt werden.